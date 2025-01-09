2024 yılının en çok satan kitapları belli oldu!

Amazon.com.tr, 2024 yılında Türkiye'nin kitap okuma alışkanlıklarını gözler önüne seren en çok satan kitaplar listesini duyurdu. Yılın tamamında zirvede yer alan Pierre Franckh'in "Rezonans Kanunu" kitabı, evrendeki titreşimler aracılığıyla iletişimi ve bu bilgiyi yaşamda nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Kitap, yalnızca yıl genelinde değil, aralık ayında da birinci sırada yer aldı.

2024 yılının en çok satan ikinci kitabı, Matt Haig'in yaşam seçimlerinin önemini ve alternatif hayat fırsatlarını ele aldığı romanı "Gece Yarısı Kütüphanesi" oldu. Üçüncü sırada ise James Clear'ın, alışkanlıkların yaşam üzerindeki etkisini değiştirmeye yönelik stratejiler sunduğu "Atomik Alışkanlıklar" yer aldı.

Amazon.com.tr'nin aralık ayında en çok satan kitaplar listesi de açıklandı. Bu listenin zirvesinde yine "Rezonans Kanunu" yer aldı. Onu, Roma stoacılığı açısından büyük önem taşıyan "Kendime Düşünceler" ve "Gece Yarısı Kütüphanesi" takip etti. Aralık ayının dikkat çeken diğer eserleri arasında "Kalk, Çalış, Başarısız Ol!" ve Başkomser Nevzat karakterini içeren "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" bulunuyor.

2024 Yılının En Çok Satan Kitapları

Rezonans Kanunu

Gece Yarısı Kütüphanesi

Atomik Alışkanlıklar

Kendime Düşünceler

İnsanlığımı Yitirirken

Martin Eden

Cumhuriyet'in İlk Sabahı

Hyunam-Dong Kitabevi

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

Kızıl Veba

2024 Aralık Ayının En Çok Satan Kitapları