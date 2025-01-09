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Eskişehir saldırganına 108 yıl hapis istemi!

Eskişehir'de oynadığı oyunlarda bulunan kıyafetleri internetten satın aldıktan sonra giyerek, bir çay bahçesinde ve yolda 5 kişiyi bıçaklayan 19 yaşındaki sanık için 108 yıla kadar hapis cezası istendi. Saldırgan Arda K. bomba yapmak için patlayıcı bulmaya çalıştığını ancak yapamadığını itiraf etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 12:06, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:07
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Eskişehir saldırganına 108 yıl hapis istemi!

Bilgisayarda oynadığı oyunlarda gördüğü savaş kıyafetlerini internetten sipariş ederek temin eden Arda K.(19), yanında bulunan kesici aletlerle 12 Ağustos 2024'te Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde ve Uluönder tramvay durağında T.A., (72), C.Ö (58), N. Ö., (88), M.K. (65) ve C. A.'ı (52) bıçakla yaraladı.

Olay sonrasında yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan Arda K., hakkında iddianame tamamlandı. İddianamesi tamamlanan gencin yayınladığı manifestosunda Zafer Partisi'ne yakın olduğu, Türkiye'de bulunan mültecileri sevmediğini belirttiği paylaşımlar olduğu iddia edilmişti.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda K.'nin "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın video paylaşım platformundan canlı olarak kaydedip paylaştığı anlaşılan olay anına ait görüntülerin analizinin yer aldığı iddianamede, bıçakla yaralanan 5 kişinin muayene sonuçları, "Humanty İs Overrate (İnsanlık Abartılıyor)" ibareli siyah renkli tişört giyen sanığın üzerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurları ve dijital materyaller, sanığın ve müştekilerin ifadeleri ile Arda K.'nin sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan açık kaynak araştırmalarına ilişkin tespitler yer aldı.

BOMBA YAPACAKTI MALZEME BULAMADI

Şüpheli ifadelerinde olayı nasıl planladığını anlattı. Paylayıcı madde yapmak için araştırmalarda bulunduğunu ifade eden Arda K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin söylemlerinin kendisini etkilediğini belirtti.

Arda K. ifadesinin bir bölümünde şunları söyledi:

"Doğu Avrupa kökenli olduğunu söyledi, ancak ülkesini tam olarak söylemedi, kendisinin benden bir iki yaş küçük olduğunu söylemişti. Kendisinin bulunmuş olduğu ülkede okullar başladığı, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu, bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu.

Bu şahsın hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söylemiştim ancak silah alacak bir yer bulamadığımı şahsa söylemem üzerine bu şahıs bana patlayıcı yapabileceğimi söylemişti, zaten ben daha öncesinden uygulama üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip incelemeler yapmıştım.

Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım."

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