'Zuladan' 277 kilogram altın çıktı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024'te yaptıkları operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı külçe altında son zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Kaçakçıların yurt dışından getirilen altınları gizlemek için kullandığı yöntemleri de ortaya çıkaran ekipler, araçların tabanına, koruma demirlerinin içine, kapıların iç kısmına yapılan gizli bölmelerde buldukları 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altına el koydu.