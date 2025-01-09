'Zuladan' 277 kilogram altın çıktı
Van'da polis ekipleri 2024 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, araçların "zula" olarak tabir edilen bölümlerine gizlenen 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 12:25, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:18
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024'te yaptıkları operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı külçe altında son zamanların en yüksek rakamına ulaştı.
Kaçakçıların yurt dışından getirilen altınları gizlemek için kullandığı yöntemleri de ortaya çıkaran ekipler, araçların tabanına, koruma demirlerinin içine, kapıların iç kısmına yapılan gizli bölmelerde buldukları 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altına el koydu.