İBB'den yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam yaptı.

İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü 2025 ücret tarifesi

İstanbul'daki yaş almış vatandaşların bakım ve konaklaması için hizmet veren İBB Darülaceze Müdürlüğü'nün 2025 fiyat tarifesine büyük zam geldi. Buna göre, yaş almış vatandaşlar için İBB bünyesinde faaliyet gösteren Darülaceze tesislerinde ücretler şöyle oldu:

KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE TESİSLERİ:

Özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti: 10.000 TL

Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti:17.700 TL

Özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti: 26.550 TL

Özel bakım gereken sakinin aylık ücreti: 32.450 TL

Apart dairede konaklayan kişinin aylık ücreti: 11.210TL

İBB YAŞLI BAKIM MERKEZİ VE HUZUREVİ:

Suit özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL

Double özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL

Balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 23.600 TL

Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 21.535 TL

Balkonlu odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL

Balkonsuz odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL

Bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.780 TL

Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.475 TL

Balkonlu iki kişilik odada bir kişinin ücreti: 15.045 TL