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2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili müfettiş görevlendirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sorumlusu gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da göçükle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 15:42, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:43
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu önce bir işçinin, bir süre sonra da diğer işçinin cansız bedenine ulaştı.

İNŞAAT SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında göçük meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu işçiler Sinan Yaman (41) ve İzzet Keskin'in (26) cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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