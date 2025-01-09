Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç karıştı, 4 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.