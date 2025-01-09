Elazığ'da zincirleme kaza: 7 araç karıştı, 4 yaralı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya 7 aracın karıştığı belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 13:04, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:00
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.