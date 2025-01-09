Ordu'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor
Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
9 ilde ekmeğe zam geldi
9 ilde ekmeğe zam geldi
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Trabzon'da deprem oldu!
Trabzon'da deprem oldu!
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ordu'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 13:10, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:07
Yazdır
Ordu'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İlçenin Meşebükü Mahallesi'nde İ.B'nin (63) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Hızlı'ya (86) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, karşı şeritte seyreden M.A.B. (55) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mevlüt Hızlı olay yerinde, ona çarpan araçta bulunan İsmail Bulmuş (56) ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler İ.B. ve M.A.B. ile araçlarda bulunan İ.Ö. (41), Z.B. (29) ve N.K. (28) ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber