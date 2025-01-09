Diyanet 100 din görevlisi alacak

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek 100 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatınca 24 ülkede görevlendirilecek.

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