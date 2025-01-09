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Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama

Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 16:41, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:06
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75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

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