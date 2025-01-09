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Bakan Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 5,9'a geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 17:19, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:18
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Bakan Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 5,9'a geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 229,9 milyar TL'den 1 trilyon 108,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 998,8 milyar TL'den 18 trilyon 661,6 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı.

Bakan Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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