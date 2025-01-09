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Karısını 'kasten öldürmekle' suçlanmıştı! Önce müebbet aldı, sonra beraat etti

Antalya'da eşi Gamze Yağlıoğlu'nu 6'ncı kattaki dairelerinden iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Alper Yağlıoğlu, delil yetersizliğinden beraat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 14:50, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:48
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Karısını 'kasten öldürmekle' suçlanmıştı! Önce müebbet aldı, sonra beraat etti

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021'de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düştüğü ileri sürülen Gamze Yağlıoğlu (29) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan eşi Alper Yağlıoğlu (32) tutuklanmıştı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesindeki duruşmaya, sanık Alper Yağlıoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Hayatını kaybeden Gamze Yağlıoğlu'nun (29) annesi Neşe Kıraç ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Söz verilen sanık Alper Yağlıoğlu maktulün nasıl düştüğünü görmediğini iddia etti.

"EN SEVDİĞİM İNSANIN KATİLİ OLARAK ANILMAK ACI VERİYOR"

Evden çıktığında uyuyan eşini döndüğünde göremeyince balkondan aşağı baktığını ve cesediyle karşılaştığını öne süren sanık, "Üzerime katil damgası atıldı. Beraat etmeyi beklerken ceza aldım. Eşimi çok seviyordum. Hayatımdaki en değerli insandı. En sevdiğim insanın katili olarak anılmak acı veriyor" dedi.

Eşinin telefonundan bazı şeyleri sildiğinin iddia edildiğini belirten sanık, şöyle devam etti:

"Eve geldiğimde Gamze'nin telefonuna dokunmadım. Gamze'nin cesedinin başında sosyal medyaya girmedim. Benim soğukkanlı davrandığım söyleniyor. Gamze de ben de soğukkanlı insanlardık. O yüzden 12 yıldır birlikteydik. Sağlıkçı değilim. Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla yaralıya dokunulmaz. Ben de başına gittiğimde dokunmadım. Eşim intihar etti."

"GAMZE'NİN YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI"

Duruşmada söz verilen maktulün annesi Neşe Kıraç ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay günü kızıyla telefonla görüştüklerini söyleyen Kıraç, "Gamze çalışkan, hırslı, azimli bir kızdı. Birçok spor dalıyla ilgileniyordu. Çok donanımlı bir insandı. Kızımın kendisini öldürmesi için hiçbir sebep yok. Ayrıca Gamze'nin yükseklik korkusu vardı. Balkondan aşağı bile bakamaz ki kendisini aşağı atsın. Bir kez bile psikolojik tedavi görmedi. Alper psikolojik baskı yapıyordu. Evlendiklerinde artık Gamze'yi beğenmediğini söylüyormuş" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

ÖYLE AMA BÖYLE İLAHİ BİR ADALET VAR"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Neşe Kıraç, dosyada hem fiziki hem bilimsel hem de teknik yönden birçok delil bulunmasına rağmen beraat kararı verildiğini söyledi.

Böyle bir kararın nasıl çıktığını anlayamadığını belirten Kıraç, "Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok üzgünüm. Olan benim yavruma oldu. Ama ben burada bitmiyor. Asla pes etmem. Bir gün cezasını alacak. Ama öyle ama böyle ilahi bir adalet var. Adalete güvenim her zaman sonsuz. Bir şekilde bir gün her şey ortaya çıkacak. Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Mücadeleye devam edeceğim. Bu, burada bitmedi" ifadelerini kullandı.

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