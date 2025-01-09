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Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamada bulunuyor. Bakan Yerlikaya, 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 14:51, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinden geçen 1 ayda Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

"2017'den bugüne 792 bin 625 kişi döndü"

2017'den bugüne güvenli dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar.

Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz."

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