Meslektaşı eşinin şiddetine uğrayan doktor için komisyon devrede

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyon olarak şiddete uğrayan vatandaşlardan bireysel başvuru aldıklarını söyledi. Erdoğan, bu konuda çok fazla örnek olduğunu, ancak aynı hastanede çalıştığı eşinin şiddetine uğrayan ve uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen bu durumun devam etmesi nedeniyle komisyona başvuran kadın doktorun durumundan çok etkilendiğini belirtti. Erdoğan, "Karı-koca hekim ve aynı hastanede çalışıyorlar. Kocası çok ağır bir şiddet uyguluyor hanımefendiye ve hanımefendi de uzaklaştırma kararı alıyor. Ama aynı hastanede çalıştıkları için uzaklaştırma kararının tam olarak uygulanabilmesi zor. Ancak birimsel olarak bir uzaklaştırma söz konusu. Hanımefendi, komisyonumuza bireysel başvuruda bulundu. Biz de hemen Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdik" dedi.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok hassasiyet gösterdiğini kaydederek, "Bakanlık, bu uzaklaştırma kararı ile ilgili tekrar bir soruşturma açtı. Uzaklaştırma kararını da dikkate alarak şiddet uygulayan hekimi, kadının bulunduğu hastaneden çok daha uzak bir ilçeye, hastaneye tayinini çıkardı. Dolayısıyla bize gelen bireysel başvuruları yakinen takip ediyoruz. Şunu da görüyoruz; yani şiddetin eğitimlisi, eğitimsizinin olmaması gerçekten çok trajik bir gerçek" ifadelerini kullandı.

'MOBBİNG BAŞVURULARINI TİHEK VE KDK'YA YOLLUYORUZ'

Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyona mobbinglerle ilgili başvuruların da geldiğine dikkat çekerek, "Mobbing ile ilgili başvuru geldiğinde, şikayetleri kişinin amirine yazıyorduk. Bazen amir de o mobbing uygulayıcısı olabiliyordu. Dolayısıyla geri dönüşlerde yer yer sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi yeni bir uygulama başladı. Mobbing ile ilgili bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mobbing ile ilgili yapılan tüm başvuruları artık, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHEK) ya da Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) dilekçeleri yolluyoruz. Oralar da tamamıyla bireysel ve özgür kuruluşlar ve o kurumların değerlendirmesi sonucunda mobbing mağduru insanlara yardım edebiliyoruz" diye konuştu.