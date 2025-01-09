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FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Bursa'da yakalanan eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 16:02, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:04
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FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi tutuklandı

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Bursa'da örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

İsmail Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün gizli haberleşme yöntemiyle mahrem imamlar tarafından ardışık arandığı öğrenildi.

9 yıldır aranıyordu

Köse, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara verdiği, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatını hayata geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alıyor.

Yargıtay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen Köse, 9 yıldır aranıyordu.

Köse, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştıran isim olarak biliniyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan Ahmet Hamsici, 1997'de Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak göreve başladığını, burada eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım ile aynı odada çalıştığını, Yıldırım'ın yanına sık sık ziyarete gelen İsmail Köse'yle de burada tanıştığını anlatmıştı. Hamsici, Köse'nin davetiyle örgüt elebaşı Gülen'in sohbetlerinin yapıldığı örgütsel toplantılara katılmaya başladığını söylemişti.

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