Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, Adalet Bakanlığı bünyesindeki 82 bin 202 personelin kademe ilerlemesi hakkından yararlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan 7537 sayılı Kanun'un ardından yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave 1 kademe hakkı tanındığını ve bu düzenlemenin, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenleri de kapsadığını belirtti.

Yargı Kararları Doğrultusunda Adımlar Atıldı

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yargı kararları ışığında konuyla ilgili teklif ve taleplerini Bakanlık makamına sundu. Bu süreçte Personel Genel Müdürlüğü ve Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılar, Bakanlık tarafından onaylandı. Böylece, şartları taşıyan personelin intibak işlemleri başlatıldı.

Kamu Barışı Sağlanıyor

Bakan Tunç, bu düzenlemenin yalnızca Adalet Bakanlığı personelini değil, tüm kamu personelini kapsayan bir kanun değişikliği ile sonuçlandığını ifade ederek, "Devlet dairelerinde idare ile personel arasında kamu barışı sağlandı. Sözleşmeli statüde başlayıp kadroya geçen tüm kamu personeli bu haktan yararlanabilecek." dedi.

950 Bin Kamu Personelini Kapsıyor

Düzenlemenin kapsamı genişletilerek, toplamda 950 bin kamu personelinin kademe ilerlemesinden yararlanması sağlandı. Bakan Tunç, bu uygulamanın memnuniyet verici bir gelişme olduğunu vurguladı.