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STK ve Engellilerden ÖTV düzenlemeleri yeniden değerlendirilsin talebi

Sivil toplum kuruluşları ve engelli bireyler, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 17:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:16
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STK ve Engellilerden ÖTV düzenlemeleri yeniden değerlendirilsin talebi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Özel Eğitim Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu ile Memur-Sen ve Hak-İş'in engelli komisyonlarından temsilciler ile engelli bireyler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan grup adına konuşan Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin, engellilerle ilgili sistematik hak kayıplarına karşı duracaklarını belirtti.

Yapılan yeni düzenlemelerle, ÖTV istisnası olarak engelli bireylere yapılan satışlarda yerlilik oranının yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresinin de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktaran Metin, bu durumun engellilere sağlanan hakların ellerinden alınmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Engellilerin alabileceği otomobil fiyatlarının fahiş şekilde yükseltildiğini belirten Metin, "Engelli haklarının gaspı toplumsal adalet ve eşitlik haklarına aykırıdır. Karar alıcılar bu hak kayıplarına neden olan düzenlemeleri yeniden değerlendirmeli ve engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak politikaları öncelikleri arasına almalıdır." ifadelerini kullandı.

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