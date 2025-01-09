Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?

Köprü ve otoyol ücretleri 2025 tarifesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Kamuoyunda çeşitli söylentiler dolanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya son noktayı koydu.Uraloğlu, bir hesap modeli üzerinde çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"Çalışma yapıyoruz"



NTV'de açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol zammına ilişkin şunları söyledi:

"Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri



Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle:

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL,

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL,

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 70 TL,

- Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 555 TL.