Bağcılar'da yeni belediye başkanı belli oldu

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Diyanet 100 din görevlisi alacak
Diyanet 100 din görevlisi alacak
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
9 ilde ekmeğe zam geldi
9 ilde ekmeğe zam geldi
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Trabzon'da deprem oldu!
Trabzon'da deprem oldu!
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bağcılar'da yeni belediye başkanı belli oldu

Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 18:52, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:54
Yazdır
Bağcılar'da yeni belediye başkanı belli oldu

Bağcılar Belediye Meclisinde, mevut başkan Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

İki adayın bulunduğu seçimde Bağcılar Belediye Meclisi Üyesi Yasin Yıldız, 30 oy olarak Bağcılar Belediye Başkanı oldu.

- Yasin Yıldız kimdir?

Aslen Gümüşhaneli olan ve 1983'te İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Yerel Yönetimler" alanında yüksek lisans yaptı.

AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kollarında 2004'te aktif siyasete başlayan Yıldız, 2007-2009 arasında Bakırköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaparken, 2009'da AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyeliği görevlerine seçildi.

2014'teki yerel seçimlerin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, 2021'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldız, 2024 yerel seçimleri sonrası Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber