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Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü

Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 21:40, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:47
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Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü

Mahmut Hamurcu idaresindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, Arif Berk yönetimindeki 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeriyle Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mahmut Hamurcu ile araçtaki Zeliha Hamurcu, Sevim, Filiz Atli hayatını kaybederken, Arif Berk, Havva Bilgin, Samet ve Hanifi Atli ise ağır yaralandı.

Cesetler, otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan 3'ü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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