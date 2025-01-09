Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü

Cesetler, otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan 3'ü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü Mahmut Hamurcu ile araçtaki Zeliha Hamurcu, Sevim, Filiz Atli hayatını kaybederken, Arif Berk, Havva Bilgin, Samet ve Hanifi Atli ise ağır yaralandı.

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