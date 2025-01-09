Bakan Göktaş'tan Elmas Hanilçi cinayeti davasına ilişkin açıklama

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak müdahil oldukları Elmas Hanilçi davasında, takdiri indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmadan tek celsede kararın çıktığını hatırlattı.

Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Mustafa Örün'e "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Davanın başından itibaren sürecin yakından takipçisi olduk ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalıştık. Çocuklarımıza karşı işlenen bu tür vahim suçlara karşı en ağır cezanın vakit kaybetmeksizin verilmesi ve bu acıların tekrarının yaşanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."