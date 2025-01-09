Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen sosyal konut projeleri, 2025 yılı itibarıyla yeni kriterlerle uygulamaya alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzını artırarak kira fiyatlarındaki yükselişi kontrol altına almayı hedeflediklerini açıkladı. Proje kapsamında, düşük maliyetli ve fonksiyonel konutlar inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın hazırladığı düşük maliyetli konut üretim programının özellikle metropollerde yoğunlaşacağını belirtti. Yeni projeler, hem ev fiyatları hem de kira maliyetlerini düşürerek vatandaşların erişilebilir ve sağlıklı konutlara ulaşmasını amaçlıyor.

Kimler başvurabilir?

Sosyal konut projelerine başvurabilmek için şu kriterler aranacak:

* Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması,

* Eşlerden birinin adına kayıtlı konut bulunmaması,

* Hane gelirinin büyükşehirlerde 45 bin lira, diğer şehirlerde ise 40 bin lirayı geçmemesi.

Bu projeler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Başvuruların e-devlet üzerinden alınacağı ve başvuru takviminin yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

Düşük maliyetli, fonksiyonel ve çevre dostu konutlar

Projelerde, enerji verimliliğini esas alan, afetlere karşı dayanıklı ve sıfır atık uyumlu konutlar inşa edilecek. En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayı alan vatandaşların dahi ev sahibi olabileceği bu projelerde, herkesin bütçesine uygun çözümler sunulacak.

Konut arzı artacak

TOKİ eliyle yürütülecek projeler kapsamında 2025 yılına kadar 100 bin sosyal konut daha inşa edilmesi planlanıyor. TOKİ, bugüne kadar 200 binin üzerinde sosyal konut inşa ederek dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasına katkı sağladı. 2024 yılında 250 bin yeni konutun yapılması hedeflenirken, bu adımların konut fiyatları ve kira enflasyonunu düşürmede etkili olması bekleniyor.

Piyasada dengelenme bekleniyor

Yeni sosyal konut projelerinin devreye girmesiyle birlikte, konut arzının artması ve piyasadaki dengenin sağlanması öngörülüyor. Uzmanlar, bu projelerin hem kiracıları hem de ev sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşları destekleyeceğini belirtiyor.