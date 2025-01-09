Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısında ele alınan konular ve gelecekteki planlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantının geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, demografik yapının korunmasının ve güçlendirilmesinin Türkiye'nin geleceği için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hedefler ve Çalışma Konuları

Yılmaz, nüfus politikalarına dair şu başlıkların öncelikli olduğunu ifade etti:

Demografik Yapının Güçlendirilmesi: Sağlıklı ve dinamik bir nüfus yapısının korunması.

Sağlıklı ve dinamik bir nüfus yapısının korunması. Aile ve Gençlik Fonu: Genç nüfusun desteklenmesi ve aile kurumunun teşvik edilmesi.

Genç nüfusun desteklenmesi ve aile kurumunun teşvik edilmesi. Doğum Yardımları: Doğurganlık oranlarının artırılması için teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Doğurganlık oranlarının artırılması için teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi. Evlilik ve Aile Yapısı: Genç yaşta evliliğin ve aile kurumunun desteklenmesi.

Yeni Eylem Planı ve Hukuki Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, mevcut politikaların gözden geçirileceğini ve ihtiyaçlara yönelik ulusal bir eylem planı hazırlanacağını belirtti. Ayrıca, bu plan doğrultusunda gerekli hukuki düzenlemelerin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Toplumun Desteği Şart

Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısının korunması için yalnızca kamu kurumlarının değil, medya, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesiminin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bir sonraki toplantıya kadar belirli konularda çalışma gruplarının oluşturulacağını kaydeden Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun Türkiye için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.