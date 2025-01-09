Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı, zimmetten tutuklandı

Mutemetlik biriminde çalışan B.Ç'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum içi denetim yapıldı.

Denetimde, B.Ç'nin zimmetine para geçirdiği tespit edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan iç denetimde, kurumumuza ait ıslak imzalı resmi evraklarda olmamasına rağmen online bankacılık işlemleri üzerinde usulsüz hesap hareketi tespiti neticesinde ivedilikle konuyla ilgili İl Sağlık Müdürümüz Çağdaş Derdiyok ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir tarafından ilgili belgelerle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili personelin adli makamlarca tutuklanması sağlanmıştır. Kastamonu Valimiz Meftun Dallı detaylı şekilde bilgilendirilerek söz konusu personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış olup, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli bilgi verilerek Müdürlüğümüzce konunun etraflıca araştırılması için müfettiş talep edilmiştir."