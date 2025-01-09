Aniden rahatsızlanan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti

44 yaşındaki Yusuf Kutlu, yaklaşık üç hafta önce aniden rahatsızlanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından kanser şüphesiyle Ankara Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedavi gören Kutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Kutlu'nun vefatı, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Kutlu'nun cenazesi, memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesinde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Törene eğitim camiasından geniş bir katılım bekleniyor.