Süper Lig'de 19'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19'uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi

13.30 Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir FK - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk