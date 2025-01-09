Süper Lig'de 19'uncu hafta maçlarının hakemleri açıklandı
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 21:28, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:29
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 19'uncu haftada görevli hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi
13.30 Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir FK - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk