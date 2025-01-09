Çeşme suyunu 'zemzem' diye piyasaya sürmeye çalıştılar
Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 22:44, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:45
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.