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Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 23:17
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Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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