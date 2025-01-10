10 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının kasım ayına ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu resmi açılış törenine iştirak edecek.

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım Alanında İş Forumu'na iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediyesi ile partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu ve AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Atatürk Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Türkmen Anadolu Lisesi Açılışı, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Buluşması, Konak Belediyesi Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi Açılışı, Birinci İnönü Zaferi Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma programlarına katılacak, İsmet İnönü Anma Konseri'ne iştirak edecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis Basın Koridoru'nu ziyaret edecek.

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