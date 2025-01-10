Los Angeles yanıyor: Mücadele için Ulusal muhafızlar görevlendirildi

Los Angeles Şerifi Robert Luna, kentte devam eden yangınlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında son durumu değerlendirdi.

Luna, California eyaletine bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını kaydeden Luna, söz konusu personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.

Luna ayrıca toplantısında, kendi bölgelerinde şu ana dek 5 kişinin öldüğünü teyit edebileceklerini ancak ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.