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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ederek Suriye'deki durum, İmralı görüşmeleri ve terörle mücadele konularını görüştü. Teröristbaşına yönelik "umut hakkı" ve ev hapsi gibi formüller masaya yatırıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 07:42, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:28
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki konutunda yılın ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü ve "Terörsüz Türkiye" hedefi ana gündem maddesi oldu.

"Kadife Eldiven ya da Demir Yumruk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki terör unsurlarına yönelik "Ya kadife eldiven ya da devletin demir yumruğu" ifadeleriyle kararlılığını vurgulamasının ardından gerçekleşen bu ziyaret, kritik bir dönemde yapıldı. İki lider, Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadelede atılacak adımları detaylıca ele aldı.

İmralı Görüşmeleri ve Yeni Formüller

Zirvede, İmralı görüşmeleri kapsamında DEM Partisi heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı temaslar ve bu görüşmelerin sonuçları masaya yatırıldı. Teröristbaşına yönelik "umut hakkı" ve ev hapsi gibi olasılıklar üzerinde duruldu. Erdoğan ve Bahçeli, bu konuların "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda nasıl şekillendirileceği konusunda istişarede bulundu.

Bahçeli'ye Doğum Günü Tebriği

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta 77 yaşına giren Bahçeli'nin doğum gününü kutladığı öğrenildi. Her yıl ocak ayında bir araya gelen iki lider, bu yıl da geleneği bozmadı.

Yeni Yol Haritası

Erdoğan ve Bahçeli, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, iç cephede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Görüşmede, yeni dönemde atılacak adımların detaylı bir yol haritası ile belirleneceği ifade edildi.

EMRAH ÖZCAN

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