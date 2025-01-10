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600 bin Bağ-Kur'lu esnaf isyanda!

Bağ-Kur tescil mağduru olan yüzbinlerce esnaf, 67 yaşına gelmelerine rağmen emekli olamıyor. 2000 yılı öncesi vergi kaydı, oda kaydı ve şirket ortaklıkları bulunan esnaflar, o zamanki yönetmelik gereği, Bağ-Kur kaydının yapılması gerekirken, yapılmadığından bugün emekli olamıyor ve tescil mağduriyetlerini dile getiriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 07:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:37
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600 bin Bağ-Kur'lu esnaf isyanda!

Emekli olabilmek için Bağ-Kur tescili yapılmayan esnaflar, devletin kendilerine yük değil, aksine prim ödeyen bireyler olduklarını belirtiyorlar. Her birinin yaklaşık 750 bin TL prim ödeyecek durumda olduğunu ifade eden esnaflar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Yapılacak yeni bir düzenleme ile devletin kasasına 50 milyar TL'den fazla bir paranın gireceği ifade ediliyor. Tescil mağduru olan kişi sayısının aileleri ile birlikte 600 bini bulduğu belirtiliyor.

YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımızın konuya ilişkin yaşadığı sıkıntı uzun zamandır devam etmektedir. Daha önce, 20 Nisan 1982-4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnafımıza verilen şansın bir kereye mahsus olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımıza yeniden verilmesi çok önemlidir. Sigortalılık için aranan şartlar dikkate alınmak suretiyle, Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olan, esnaf ve sanatkarlarımızın emekli olabilmeleri için, 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılması büyük bir ihtiyaçtır" dedi.

EMEKLİLİK TARİHLERİ UZADI

1479 sayılı Kanunun, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlara, sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, esnafın talepte bulunmasa bile, kurum tarafından resen tescil işleminin yapılması gerektiğini hükme bağladığını kaydeden Bendevi Palandöken "Gerek kişilerin zamanında Bağ-Kur kaydını yaptıramaması gerekse SGK'nın etkili şekilde resen kayıt işlemi yapamaması sonucu o dönemde esnaf ve sanatkarlık yapanların çoğu mağdur olmuştur. Bugün, yaklaşık 30 yıldır esnaflık faaliyetiyle uğraşmasına rağmen halen emekli olamayan, emeklilik tarihi uzayan çok sayıda iştirakçi vardır. Yargının konuya ilişkin değişen görüşleri olmakla birlikte, sorun halen net olarak çözüme kavuşmadı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıklarının 4 Ekim 2000 tarihinden önce başlatılabilmesine imkan sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç olduğu Konfederasyonumuza gelen yoğun taleplerden anlaşılmaktadır. Soruna Kanun değişikliği ile çözüm getirilmesi Sosyal Güvenliğin ve Anayasanın ruhuna da uygun olacaktır" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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