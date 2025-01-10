Meteoroloji'den sağanak yağış ve çığ uyarısı-Haritalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini, Trakya ve İstanbul çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 07:58, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Bununla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.
Hava Durumu Detayları
Hava Sıcaklığı:
- Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 6-8 derece düşecek.
- Diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar:
- Genellikle güneyli, güneydoğuda ise doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Uyarılar
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi:
- Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
- İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.