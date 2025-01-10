Meteoroloji'den sağanak yağış ve çığ uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Bununla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

Hava Durumu Detayları

Hava Sıcaklığı:

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 6-8 derece düşecek.

Diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar:

Genellikle güneyli, güneydoğuda ise doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: