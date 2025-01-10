AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti, 2024'ün ilk yasa tekliflerini Meclis'e sunuyor. Emekli maaşlarının artırılmasından sanayi düzenlemelerine ve Siber Güvenlik Başkanlığı'na kadar önemli başlıklar gündemde.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 08:10, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 08:26
AK Parti, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparak Meclis'e yeni yasa teklifleri sunmaya hazırlanıyor. Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; ilk tekliflerde emekli maaşlarının iyileştirilmesi, işverenlere sağlanan desteklerin artırılması ve ekonomiye yönelik temel düzenlemeler yer alacak.
Emekli Maaşı Artışı ve İşveren Desteği
- En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılacak.
- İşverenlere işçi başına sağlanan 700 liralık destek, 1000 liraya yükseltilecek.
- Bu düzenleme, taban aylık alan yaklaşık 3.7 milyon emekliyi kapsayacak.
Sanayiye İlişkin Düzenlemeler
- Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, kanun yoluyla yeniden düzenlenecek.
- Sanayi sektörüne yönelik önemli düzenlemeler bu teklifte yer alacak.
Siber Güvenlik Başkanlığı:
- Üçüncü yasa teklifi, Siber Güvenlik Başkanlığı teşkilat yapısını ve personel kanununu düzenleyecek.