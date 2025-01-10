AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi

AK Parti, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparak Meclis'e yeni yasa teklifleri sunmaya hazırlanıyor. Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; ilk tekliflerde emekli maaşlarının iyileştirilmesi, işverenlere sağlanan desteklerin artırılması ve ekonomiye yönelik temel düzenlemeler yer alacak.

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