AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) örgüt adına suç işleyenlere yönelik cezai düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

'ÖRGÜT ADINA' KAVRAMI BELİRSİZ

AYM'nin kararında, "örgüt adına" kavramının hukuki açıdan belirsiz olduğu belirtildi.

Bu durumun, somut delil olmaksızın kişilerin cezalandırılmasına yol açabileceği ifade edildi.

Geniş yorumlanmaya açık olan düzenlemenin, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile örgütlenme ve din-vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceği vurgulandı.

MADDE DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu madde, 2023 yılında Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Mart ayında çıkarılan 8. Yargı Paketi ile düzenleme yeniden yürürlüğe konmuştu.

AYM'nin iptal kararı, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın, yargı süreçlerine ve ilgili davalara etkisi merak ediliyor.

OĞUZ ÜRÜŞAN