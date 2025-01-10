AYM: Soruşturması uzayan avukata tazminat ödenmeli

Bu karar, ceza soruşturmalarının makul sürede tamamlanması gerektiğine dair hukuki bir hatırlatma niteliğinde. AYM'nin kararı, benzer durumdaki bireyler için yol gösterici olabilir.

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