AYM: Soruşturması uzayan avukata tazminat ödenmeli
Anayasa Mahkemesi, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında 2012'de başlatılan soruşturmanın süresiz şekilde uzaması nedeniyle serbest avukat E.E.S'ye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 08:25, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:53
Anayasa Mahkemesi (AYM), serbest avukat E.E.S'nin 2012 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında başlatılan ceza soruşturmasının makul sürede tamamlanmaması nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı.
Adil Yargılanma Hakkı İhlali
- Mahkeme, ceza soruşturmasının süresiz şekilde devam ettirilmesinin, adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti.
- Gerekçede, uzayan süreçlerin, başvurucunun manevi olarak zarar görmesine yol açtığı vurgulandı.
Tazminat Kararı
- AYM, başvurucunun uğradığı manevi zararların tazmini için 20 bin TL ödenmesine hükmetti.
- Karar, uzun süren soruşturmalar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlaline yönelik önemli bir emsal niteliği taşıyor.
Bu karar, ceza soruşturmalarının makul sürede tamamlanması gerektiğine dair hukuki bir hatırlatma niteliğinde. AYM'nin kararı, benzer durumdaki bireyler için yol gösterici olabilir.OĞUZ ÜRÜŞAN