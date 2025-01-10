Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 08:41, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."