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Trump ve Putin'den karşılıklı 'görüşme' açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin "ayarlandığını" söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 13:14, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:05
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Trump ve Putin'den karşılıklı 'görüşme' açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Kremlin: Putin, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Putin'in de Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konunun Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden yönetiminin, Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayrıca Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarının değişmediğini söyledi.

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