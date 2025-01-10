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Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz zammı ile ilgili olarak "Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Haber Giriş : 10 Ocak 2025 09:10, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:14
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Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın CNN Türk yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Türkiye, 2022 yılında 96,5 milyar dolar enerji faturası ödedi"

Sondaj yapmak pahalı bir iştir. Özellikle denizdeki sondaj fevkalade pahalı bir iş. Biz kendi gemilerimizle yaptığımız sondajlarda geçmiş dönemlerde uluslararası ortaklıklarla yaptığımız sondaj maliyetlerini yüzde 80-90 azalttık. O kabiliyeti kazandık. Türkiye Petrolleri denizde operatörlüğü yapan bir şirket. Başka şirkete 'gel sondaj yap' deseniz farklı bir fatura çıkaracak. Denizde sondaj yapmak daha sofistike bir şey. Sakarya'da keşif ve üretim yaptığımız saha karadan 170 km uzaklıkta. Deniz derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tavanına geldikten sonra 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Oradaki doğalgazı çıkarıyoruz. Oradan Filyos'a oradan da evlere gidiyor gazımız. Bu anlamda çok zor bir iş. Yüzer platformu Türkiye'ye getirdik. Çanakkale'de duruyor. Mayıs ayında Filyos'a götüreceğiz. 1-2 ay içerisinde 9,5 milyon metreküpe çıkacağımız FAZ-1'i bitireceğiz. FAZ-2'de de 20 milyon metreküpe çıkacağız. Yüzer platformla bunu yapacağız. Borularımızı Karadeniz'in tabanına döşemeye başladık ikinci faz için.

Petrol ve doğalgaz dünyada farklı zamanlarda farklı fiyatlar ile karşımıza çıkıyor. 2002 yılında dünyada emtia fiyatları arttı. Türkiye 2022 yılında 96,5 milyar dolar enerji faturası ödedi. Bu rakam 2023'te 70 milyar dolara geldi. Türkiye her yıl 60-70 milyar dolar ödüyorken doğalgaz petrol için, bu enflasyon sarmalından çıkması kolay değil. Türkiye enerji talebi artıyor. Türkiye'nin elektrik talebi son 20 yılda 3 kat büyüdü. Bir taraftan artan talep bir yandan bunu yerli karşılama çabamız var. Yaptığımız çalışmalar buna katkı sağlıyor. Türkiye çevreci yakıt anlamında tüm konutların elektrik ihtiyacını karşılayabilir hale geldi. Tüm ihtiyaç rüzgar ve güneş enerjisiyle karşılanıyor. Doğalgaz ithal ederek bu elektriği üretseydik 8 milyar dolar yılda para ödeyecektik.

Doğal gaz zammı: "Belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir"

Pandemi sonrasında devlet olarak artan emtia fiyatlarına karşı vatandaşımızı ezdirmedik. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma uyguladığımız elektrikte düşük kademede yüzde 60'ını devletin karşıladığı, yüksek kademede ise yüzde 40'ını devletin karşıladığı, doğal gazda yüzde 65'ini devletimizin sağladığı genel destek uyguluyoruz. Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemdeyiz. Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz.

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