Merkez Bankası, 2 şirketin faaliyet iznini genişletti
TCMB, D Ödeme Elektronik Para ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izinlerini genişleterek ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri sunmalarına onay verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 09:26, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.
TCMB'nin D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.
Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.