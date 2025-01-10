Merkez Bankası, 2 şirketin faaliyet iznini genişletti

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.

TCMB'nin D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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