2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Diyanet 100 din görevlisi alacak
Diyanet 100 din görevlisi alacak
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 10:07, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:15
Yazdır
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,2

İşgücü 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 23,0 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber