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AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Hafta sonundan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli yağış ve sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Baraj doluluk oranları kritik seviyelerde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 10:25, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Açıklamada, İstanbul'da baraj doluluk oranının yüzde 41,75 olarak ölçüldüğü ve deniz suyu sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Bu durumun kış sezonu ortalamalarına göre kritik seviyede olduğu vurgulandı.

Hava Sıcaklıkları ve Yağış Beklentisi

AKOM'un verdiği bilgilere göre, hava sıcaklıkları bugün öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşleri bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

  • 11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece.
  • 12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece.
  • 13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece.
  • 14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece.
  • 15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hafif yağış devam edecek, sıcaklık 2-8 derece arasında değişecek.

Dikkatli Olunması Gerekiyor:

AKOM yetkilileri, kuvvetli yağışların trafikte ve günlük yaşamda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının artması için yağışların önemine dikkat çekildi.

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