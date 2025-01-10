2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Yerlikaya: 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Cevdet Yılmaz'dan doğum izin sürelerine dair açıklama
Diyanet 100 din görevlisi alacak
Diyanet 100 din görevlisi alacak
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi

Tüketici dernekleri, tüketicilerin 2024'te en çok e-Ticaret, taklit ve tağşiş ürünler ile kuver ücretine yönelik şikayette bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 11:06, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:08
Yazdır
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'ün tüketici için çok çeşitli sorunların ortaya çıktığı ve çözümlemelerin de beraberinde geldiği bir yıl olduğunu söyledi.

"e-Ticaret yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar, diğer satış kanallarına göre 2024'te daha fazla öne çıktı." diyen Deniz, "Ancak 2024'te e-Ticaret konusunda yasal düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleriyle gözlenen sorunların çözümlenmesinde önemli aşama kaydedildi." ifadesini kullandı.

Operatörlerin zamlı tarifelerinin de tüketicilerde rahatsızlık oluşturduğunu hatırlatan Deniz, istenmeyen SMS ve telefonlardaki sorunun 2024'te de devam ettiğini bildirdi.

Deniz, iletişim teknolojileri kullanılarak tüketicilerin aldatılması, dolandırılması süreçlerinde düzenleme, denetleme ve ceza uygulamalarına rağmen şikayetlerin olduğunu aktararak, "Restoran ve benzeri hizmet sektöründe yıl içinde kuver, hizmet bedeli gibi kalemlerle tüketiciden alınmak istenen ücretler, tüketiciler tarafından sıkça yakınma konusu oldu." dedi.

"Sürekli değişen etiketler ve fırsatçılık, fiyatların yükselmesine neden oluyor"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de yapılan çalışmalar ve denetimlerin artmasıyla tüketiciyi koruyucu önlemlerin gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

"Geçen yıl tüketiciler en çok fahiş fiyatlar, e-Ticaret, telekomünikasyon, bankacılık-finans, mobilya, beyaz eşya, ayakkabı, taklit ürünlerde mağduriyet yaşadı." diyen Güllü, "Sürekli değişen etiketler ve fırsatçılık, fiyatların yükselmesine neden olmakta. Tüketicinin fiyat algısı yok edildiğinden ve 'Nasılsa enflasyon var.' algısı oluşturulduğundan fırsatçılar etiketlerini ufak ufak artışlarla sürekli güncellediler." değerlendirmesini yaptı.

Güllü, fiyat artışlarının özellikle gıda sektöründe taklit ve tağşiş edilmesine, insan sağlığına zararlı gıdaların piyasada yaygınlaşmasına neden olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişle kararlı şekilde mücadele ederken bu firmaları afişe etmesi, açıklaması, yerinde uygulama ve bu alanda etkin mücadele örneği olmuştur. Tüketiciler, bu firmaları öğrenmeye ve alışverişlerinde boykot etmeye başladılar." diye konuştu.

e-Ticaret satışlarının her geçen gün arttığına değinen Güllü, şunları kaydetti:

"e-Ticarette ürünlerin zamanında teslim edilmemesi, satışa sunulan ürünün fiyatının artırılması nedeniyle 'stokta bitti' denilerek siparişlerin iptal edilmesi, yani satıştan kaçınılması, gönderilen ürünlerin sipariş edilen ürünlerden farklı olması, ürün yerine başka görsellerin gelmesi, gönderilen ürünlerin kırık, çizik gibi ayıplı çıkması sorunları devam etmekte. Bunun yanı sıra haberleşme sektöründe tarifelerde yaşanan artışlardan kaynaklı olarak tüketici şikayetlerinde artış oldu."

Güllü, beyaz eşya ve elektronik ürünlerde ayıplı mal ve servis sorunlarının yaşandığına dikkati çekerek, taklit ürünler konusundaki şikayetlerin devam ettiğini söyledi.

Restoran ve kafelerde servis ücreti, kuver gibi hizmet bedellerinin tüketiciler tarafından şikayet edildiğini aktaran Güllü, mobilya sektöründe ise sipariş edilen ürünlerin geç teslimi, ürünlerin ayıplı olması sorunlarının öne çıktığını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber