2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kaymakamlık Sınava başvuruların 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak.
Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.
2025-Kaymakamlık Sınavı: Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/jgybWSC23B pic.twitter.com/dCWz3LK0uaÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 10, 2025