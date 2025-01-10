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Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 11:28, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:39
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Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Komşumuzun yeniden imar çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politkasında ana eksen dayanışma refah ve barıştır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur.

Gelin bölgemizde baskı ve tahakküm politikaları yerine işbirliği politikalarını hayata geçirelim. Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in ilk hedeflerindendir.

"SURİYE'DE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR"

Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Türkiye bekasına yönelik tüm tehditleri yerinde yok etme kapasitesine sahiptir.

Suriye'deki yeni düzende kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa, Amerika'nın farkı yoktur.

DAEŞ'e karşı da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'de akan kan durmadıkça bölge huzura ulaşamayacaktır. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz devam ediyor. 2022'de ülkemizin aracılığıyla yapılan tahıl anlaşması ile 33 milyondan fazla tahıl dolaşıma girdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz.

NATO'yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız.

NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğmiz önemi göstermiştir.

"TRUMP YÖNETİMİYLE AÇIK İLETİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir.

Yeni Amerikan yönetimi ile yapıcı ve açık iletişimi sürdüeceğiz.

Sayın Trump ile ilişkileri daha güçlü şekilde ilerletmeyi hedefliyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor.

AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politkada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte.

AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz.

Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil.

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