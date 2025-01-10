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Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, engelli öğrenciyi sınıfına kavuşturdu

Tokat'ın Kılıçlı köyünde yaşayan Eylül Şura Par, öğretmenlerinin desteğiyle akülü sandalyesine kavuşarak sınıf arkadaşlarıyla birlikte eğitim almaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 11:46, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:08
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Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, engelli öğrenciyi sınıfına kavuşturdu

Tokat'ın Kılıçlı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Eylül Şura Par, doğuştan gelen özel bir durum nedeniyle ayaklarını kullanamıyor. Par, hayata karşı gösterdiği azim ve öğretmenlerinin desteği sayesinde eğitimine devam ediyor. TOKİ Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eylül, doğuştan gelen omurilik rahatsızlığı nedeniyle sınıf arkadaşlarıyla okulda fiziksel olarak buluşamıyor. Eylül, her gün okulda yoklama alındığında ismi okunsa da özel durumundan dolayı arkadaşlarıyla bir araya gelme imkanı bulamadı. Ancak Matematik öğretmeni Fatma Özsüleyman ve Din Kültürü öğretmeni Esra Sümbül, salı ve perşembe günleri 9 kilometrelik yolu kat ederek Eylül'ün evinde eğitim vermeye devam ediyor. Öğretmenlerinin öğrencisinin özel durumunu okuldaki diğer meslektaşlarıyla paylaşması, okulda anlamlı bir dayanışma hareketinin başlamasına neden oldu. Öğretmenler, Eylül Şura Par'a yardımcı olmak için kendi aralarında para toplama kararı alarak ona bir akülü sandalye hediye etti. Eylül Şura Par, aylar sonra arkadaşlarıyla birlikte sınıfta eğitim almaya başladı.

Eylül Şura'nın gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen matematik öğretmeni Fatma Özsüleyman, "Öğrencimiz Eylül Şura'nın özel durumundan öğretmen arkadaşlarımıza bahsedince beraber akülü sandalye alalım istedik. Okulda sandalyeyi teslim ettiğimizde arkadaşları Eylül Şura'yı çok güzel karşıladı. Öğrencilerimizin merhamet, empati ve vicdan duygularını görmek bizi da mutlu etti" dedi.

Akülü sandalyesini çok beğendiğini söyleyen Eylül Şura Par ise arabasıyla artık istediği yere gidebileceğini söyledi.

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