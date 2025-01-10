Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu

HMB Muhesebat Genel Müdürlüğü, daha önce Bakanlık tarafından kapatılacağı duyurulan 114 malmüdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler durdurulduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhesebat Genel Müdürlüğü'nün konya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

HMB'nin ilgili yazısında; T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

ACELE 09.01.2025

İlgi: a) 03.01.2025 tarihli ve E-57356799-929-3670313 sayılı yazımız.

b) 07.01.2025 tarihli ve E-90192509-210.16.01-3676183 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazımız eki listede bilgileri yer alan malmüdürlükleri tarafından sunulan muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri ile bağlı vergi dairesi hizmetlerinin, hizmet birleştirilmesinin yapıldığı malmüdürlüklerince yerine getirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda; Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılacak yeni duyuruya kadar ilgide kayıtlı yazılarımızla ilgili herhangi bir işlem tesis edilmemesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Duyurusuyla paylaşıldı.