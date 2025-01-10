Kargosunu merak eden de yüreği yanan da 112'yi aradı

Olaylara acil müdahalede bulunmak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Merkezi, önemli ihbarların yanı sıra "Yüreğim yandı, söndürebilir misiniz?", "Kuşum öldü.", "Rüyamda bir markette sıkışan kedi gördüm.", "PIN kodumu unuttum.", "Kargom nerede kaldı?", "Taksi lazım." gibi gerekçelerle arayanlar da bulunuyor.

Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 112 Acil Çağrı merkezlerine 2024'te gelen çağrıların yüzde 70'e yakınını gereksiz aramaların oluşturduğu belirlendi.

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, AA muhabirine, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik birimlerine ait acil çağrıların birleştiği merkezde, her türlü acil durumda kişilerin 112'yi aramalarının yeterli olduğunu söyledi.

İlgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı merkezde ihtiyaç duyulan acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Karaboğa, "Bu da olaya daha kısa sürede müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Sadece arama değil, 112'ye SMS yoluyla da ulaşabilirler. Engelli vatandaşlarımız da cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla acil durum ihbarında bulunabilir." dedi.

Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça bilen tercümanlar tarafından da turistler için hizmet sunulduğunu ifade eden Karaboğa, hem merkezi tanıtmak hem de asılsız çağrıların azalması için özellikle okullarda, kırsal mahallelerde eğitimler verdiklerini, bu sayede asılsız çağrı oranını azalttıklarını belirtti.

Bu sayede asılsız çağrıların yüzde 64'e kadar düşürüldüğüne işaret eden Karaboğa, "2024 yılında yaklaşık 994 bin çağrı geldi. Bu çağrıların yaklaşık 352 bini vakaya döndü. Yani asıllı, vakaya dönen çağrı oranımız yüzde 36 civarında. Lütfen 112'yi acil durumlar dışında aramayalım. 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Bilmeliyiz ki 112 hattının gereksiz yere meşgul olması, acil durumda olan kişilerin 112'ye ulaşmasına engel olacaktır." diye konuştu.

Karaboğa, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettikleri gerekesiyle 2024'te 111 kişiye yaklaşık 200 bin 950 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

- "Yeni yılımızı kutlamak için arayanlar oluyor"

Merkezde görevli personelden Emine Ayday, geçen yıl "PIN kodumu unuttum.", "Kargom nerede kaldı?", "Elektrikler ne zaman gelecek?" gibi asılsız çağrılar aldıklarını belirterek, bunlar yüzünden gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşamayabildiklerini ifade etti.

İsmail Yavuz Kır da merkeze gelen ilk acil çağrıyı 1,5 saniye içinde cevapladıklarını, 35 saniye içinde olayı ve konumu öğrenip ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Asılsız çağrıların acil yardım bekleyenleri zor duruma düşürdüğünü anlatan Kır, "Bazen asılsız aramalardan dolayı vatandaşımız hatta bekleyebiliyor. Bir kalp krizi ya da yangında her saniye önemli. Nöbetçi eczaneyi sormak, taksi çağırmak, yeni yılımızı kutlamak için arayanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Onur Kalkan da 5 yıldır merkezde görev yaptığını belirterek, "Vatandaşlar bazen acil durumlar dışında da arıyor. 'Yüreğim yandı, söndürebilir misiniz?', 'Kuşum öldü.' diyen var. Gece saat 03.30'da rüyasında bir markette kedinin sıkıştığını görüp arayan da var. Bunun gibi asılsız çağrılar alıyoruz." dedi.

- Siirt

Siirt'te de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 75'i gereksiz arama ve asılsız ihbarlardan oluştu.

150 personelin vardiyalı görev yaptığı, 2024'te yaklaşık 360 bin çağrıya cevap veren merkez, "Uykum geliyor.", "Nerede yemek yiyebilirim?", "Telefon hattım açılmamış, hattımı açar mısınız?" ve "Gittiğim doktorun yazdığı ilaçlar bana uygun mu, beni ikna edin." gibi gereksiz çağrılarla da meşgul edildi.

Merkezin müdürü Sami Bozkurt, her çağrının "acil durum" olarak değerlendirildiğini ve hızlı şekilde müdahale için çaba gösterildiğini söyledi.

Geçen yıl 360 bin, merkezin kurulduğu 2021'den bu yana da 1 milyon 400 bin çağrıyı karşıladıklarını ifade eden Bozkurt, günde ortalama 1000 çağrıya yanıt verdiklerini fakat bunun sadece yüzde 25'inin vakaya dönüştüğünü belirtti.

Bozkurt, bu durumun acil müdahale gerektiren olaylara ulaşmayı engelleyebildiğini, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Acil çağrılar tek numarada birleştikten sonra gelen tüm çağrılar personelimiz tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla gelen çağrıları ilgili kuruma aktarıyoruz ve onların iş yükünün önüne geçmiş oluyoruz."

- "Nerede yemek yiyebilirim?" diye aramışlar

Merkezde görev yapan personelden Zühre Taş da her çağrıyı önemle karşıladıklarını, "'Uykum geliyor', 'Nerede yemek yiyebilirim?' diye arayanlar oldu. Maalesef bu tür çağrılar, asıl önemli çağrıların önüne geçiyor. Onun için lütfen gereksiz şekilde bu acil numara meşgul edilmesin." diye konuştu.

Kadri Öztürk de gereksiz aramaların önüne geçmek için çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kimi zaman çocukların arayıp şakalaştığını anlatan Öztürk, "Telefon hattım açılmamış, hattımı açar mısınız?" diye arayanların da olduğunu söyledi.

Beste Aktaş ise gereksiz aramaların önüne geçmek için vatandaşların 112 Acil Çağrı'nın işlevini daha iyi anlaması gerektiğini dile getirdi.

- Şırnak

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, acil durumlarda tüm birimlere ulaşabilmenin hem zaman hem de koordinasyon açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Merkez olarak geçen yıl 174 bin 595 çağrı aldıklarını anlatan Tatar, merkezi gereksiz çağrılarla meşgul edenlerin oranının 2022'de yüzde 86, 2023'te yüzde 85, geçen yıl ise yapılan eğitim çalışmaları ve duyuruların da etkisiyle yüzde 69 olduğunu ifade etti.

Tatar, vatandaşlardan merkezi gereksiz meşgul etmemelerini istediklerini dile getirerek, aksi takdirde idari para cezası uygulandığını, geçen yıl 13 kişiye uygulanan ceza miktarının toplam 25 bin 740 lira olduğunu kaydetti.

Merkezde görev yapan personelden Bendeniz Özdemir, gereksiz çağrılar nedeniyle asli görevlerinin sekteye uğradığını, bunu yapan vatandaşların bilgilerini kayıt altına alınarak idareye rapor ettiklerini belirtti.

"Vatandaşlar gereksiz yere meşgul ettiklerinde acil durumla karşılaşan kişi bize ulaşamıyor." diyen Özdemir, gelen çağrı üzerine ekiplerin bir hayatın kurtulmasına nasıl vesile olduğunu şöyle anlattı:

"Bir kadın aradı, ailevi problemleri olduğunu söyledi. O kadar sinirleri bozuktu ki oturduğu adresi bile hatırlamıyor, sürekli ağlıyordu. Sakinleşmesi yönünde telkinde bulundum. Sakinleşince adresini aldım, ekipleri yönlendirdim. Ekipler vardığında intihar etmek üzereymiş ve biz bunu önlemiş olduk. Bu olay beni mesleğime daha çok bağladı. Ne kadar kutsal iş yaptığımızı daha iyi öğrenmiş oldum."

Özdemir, bu tür acil durumların yanı sıra gereksiz çağrılarla da çokça karşılaştıklarını, hamile bir kadının "Maden suyu içtim, acaba bebeğim erir mi?" diye kendilerini aradığını söyledi.

Özgür Bahtiyar Avcı da acil ihtiyacı olanlara zamanında ulaşma gayreti gösterirken, gereksiz çağrılarla zaman kaybı yaşamak istemediklerinin altını çizdi.