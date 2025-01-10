Gelecek Partili Vekilden Erdoğan ve Davutoğlu'na Suriye teşekkürü

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Suriye'deki gelişmelere yönelik TBMM'de konuştu.



"SYKES-PİCOT HARİTASI YÜZ YIL SONRA YIRTILIP ATILDI"



Konuşmasına Suriye'nin devrimci halkını selamlayarak başlayan Hasan Ekici, her türlü kaos, fitne ve karmaşa altında 13 yıldır kesintisizce devrimcilere destek veren Türkiye'nin kazanan tarafta olduğunu söyledi. Sykes-Picot haritasının yüz yıl sonra yırtılıp atıldığını belirten Hasan Ekici, şunları söyledi:

"Suriye'de tarihin nadir gördüğü ve bizlere çok şeyler anlatan bir halk devrimi oldu. "Arap Baharı" denen ama "Ortadoğu İntifadaları" olarak anılması gereken süreçlerin "Kışa döndüğünü" iddia edenlerin yüzünde Suriye'nin aziz ve onurlu devrimi bir tokat gibi patladı! Tüm emperyalist yayılma iddialarına karşın, Sykes-Picot haritasının yüz yıl sonra yırtılıp atıldığı bir devre şahitlik etmekteyiz. Rejimin gerçek yüzünün ne olduğunu 13 yıldır anlamayanlara sadece Sednaya hapishanesindeki şahitlikler yeter. Birileri anlamamakta ve görmemekte ısrar etse de bu rejim bir Sednaya rejimiydi. Ve şimdi hep birlikte, tüm dünya olarak, Fransız işgalinin zehirli meyvesi Baasizmin de bölgede çöktüğü bir ana şahitlik etmekteyiz. Ülkesine davet ettiği yabancı küresel ve yerel güçlerle birlikte halkını yıllardır katleden, ülkesini ama kimyasal ama konvansiyonel silahlarla, ev, okul, hastane, ibadethane demeden yakıp yıkan, mezhebi ve etnik ayrılıkları iktidarını korumak için körükleyen bir zalim rejim tarih sahnesinden yok olup gitti."



"DEVRİMCİLERE DESTEK VEREN TÜRKİYE KAZANMIŞTIR"



"Her zaferde olduğu gibi, kazananlar ve kaybedenler var" diyen Ekici, "Feraset sahipleri, hikmet ehli, kaybedenleri (yani jeopolitik hırslarını toprağa gömüp defolup gidenleri)gayet iyi biliyorlar, ama kazananları burada hassaten anmamız gerekiyor. En başta Suriye halkı ve o halkın zaferi için direnenler artık kazanmış ve gerçek özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Her türlü kaos, fitne ve karmaşa altında 13 yıldır kesintisizce devrimcilere destek veren Türkiye kazanmıştır" diye konuştu.



ERDOĞAN VE FİDAN'A TEŞEKKÜR



Milletvekili Ekici, Suriye'deki politikaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dişişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. Ekici, "Her türlü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı, mültecilere yapılan ırkçı saldırganlığa göğüs germekten, Astana ve sonrası süreçlerin yönetilmesi, İdlib Projesinin hayata geçirilmesi; Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik hattı, uluslararası literatürde 'terörist' olarak anılan devrimcilere kol kanat gerilmesi; Suriye'nin evlatlarından oluşan ordunun eğitilmesi, bugünlere hazırlanması ve yeni Suriye'nin nasıl inşa edileceğine dair son günlerde yaptıkları çalışmalar göz önüne alındığında başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere, sahadaki tüm isimsiz kahramanlara müteşekkiriz" dedi.



"TARİH DAVUTOĞLU'NU BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKARDI"



Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na da Suriye'deki gelişmelerle ilgili ayrı bir parantez açan Hasan Ekici, tarihin Ahmet Davutoğlunu haklı çıkardığını kaydetti. Ekici, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun ismini apayrı bir yere yazmazsak tarihe ihanet etmiş oluruz. En başta, yüz yıllık gönül coğrafyalarımız siyasetinin inşa edilip hayata geçirilmesinde, bu siyaseti sürdürecek kadroların eğitiminde ve devlet yönetiminde önlerinin açılmasında, Ortadoğu İntifadaları" ve Suriye sürecinin de inşai emekçisi olarak Ahmet Davutoğlu ismi, tarihin onurlu sayfaları arasındaki yerini almıştır. Hocamız, bu süreçte çifte haksızlığa maruz kalmıştır. Hem muhalefet saflarından yapılan haksız eleştirilerin, hem de son 8 yılın "günah keçisi" ilan edilme ve "Suriye faturası" denen bedelin tamamen onun sırtına yüklenmesi bağlamında bir çifte haksızlık. Çok şükür ki tarih onu bir kez daha haklı çıkardı. Rabbim, emeklerinin boşa gitmediğini daha yaşarken hem kendisine hem de ülkenin ve bölgenin tüm halklarına göstermiştir."



"GÜÇLÜ SURİYE, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR"



Suriye devrimi ile birlikte Filistinliler ve Filistin mücadelesinin de daha büyük bir anlam kazandığının altını çizen Hasan Ekici, Suriye'de yeni dönemde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Şimdiden sonra yapılması gerekenler açıktır. Irak ve Lübnan'in kötü tecrübeleri asla hayata geçirilmemelidir.Suriye tüm etnik-dini çoğulcu yapısıyla birlikte, bir ve bütün olarak korunmalıdır. Şimdi yeni Suriye için yepyeni bir anayasa ve barışçıl bir sistem kurmanın zamanıdır. Unutulmamalıdır ki; "Güçlü Suriye, Güçlü Türkiye" demektir. Sadece Türkiye değil, Suriye aynı zamanda güçlü bir Irak, güçlü, bir ve bütün bölgesel coğrafya; önündeki bariyerlerin kalktığı bir Filistin mücadelesi demektir. Geleceği inşa etmenin bir sırrı da komşuda inşa etmek istediğimiz kolonları sağlam, anayasal çoğulcu hukuk devletini Türkiye'de de inşa etmek için kolları sıvamaktır. Zira komşuya yapacağımız etkili katkının yegane yolu, içeride de hukuk ve demokrasi kolonlarını sapasağlam kılmaktan geçmektedir. Aziz devrimi ve onurlu evlatlarını bir kez daha selamlıyorum."