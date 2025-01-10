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Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bu nedenle toplumumuzun hastalanmadan sağlığını korumasını ve koruyucu hekimliği, koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 12:23, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:25
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Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, kentleri dolaşarak sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, Düzce'nin, bu kapsamda ziyaret ettikleri 36'ncı il olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Düzce'mize birçok hastane, 30 sağlık tesisi kazandırdık. Üniversite hastanemiz, 1'i büyük 8 hastanemiz var. Bu sağlık hizmetlerinin daha da iyi olabilmesi için bugün buradayız. Düzceliler'e bir müjde vermek istiyoruz. Burada yöneticilerimizin girişimleriyle 500 yataklı yeni bir hastaneyi yatırım bütçemize aldık, inşallah planlama yapacağız. Bir üniversite hastanemiz var, inşallah bir eğitim araştırma hastanemizi de burada faaliyete geçirmeye çalışacağız."

"Topluma kendi bedenlerini korumalarını öneriyoruz"

Sürecin zaman alabileceğini ancak amacın en iyi hizmet olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bu süreçleri tamamladığımızda Düzce'de daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Akçakoca ilçesinde yapımı süren hastanemiz var. 2025 yılında tamamlanıp onu da Akçakocalılar'ın hizmetine sunacağız." dedi.

Memişoğlu, toplum sağlığının önemine işaret ederek, "Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bu nedenle toplumumuzun hastalanmadan sağlığını korumasını ve koruyucu hekimliği, koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz. Topluma kendi bedenlerini korumalarını öneriyoruz. Özellikle toplumumuzdaki kilo ve hareketsizlik sorununu özellikle aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek hep beraber çözmemiz gerekiyor. Hızlı yeme ve kötü beslenme alışkanlıklarımızdan uzak durmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de doğurganlık oranları az"

Bu yılın, "Aile Yılı" ilan edilmesine değinen Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz de bu konuda Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de doğurganlık oranları az. Düzce'de de az maalesef. Bu konuda sosyoekonomik olsun, sezaryen oranları olsun, bunların hepsi, koordinasyonla problemlerin giderilmesi gerek. Bunun için de Aile Yılında Sağlık Bakanlığı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda elimizden gelenleri yapacağız. "

Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kurum müdürleri ve diğer ilgililer yer aldı.

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