Discord'daki görüntülere ilişkin soruşturma tamamlandı

İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
Adalet Bakanlığı'nda 82 bin personel kademe ilerlemesi alacak
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Discord'daki görüntülere ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Discord'da bir çocuğun da bulunduğu uygunsuz görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan T.D. hakkında, "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 13:01, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:01
Yazdır
Discord'daki görüntülere ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli suça sürüklenen çocuk T.D'nin mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ile kurgu video paylaşımı yapılan yayın kanalının yöneticilerinden olduğu anlatıldı.

İlgili paylaşım üzerine yapılan araştırma sonucunda video içeriğindeki kız çocuğunun E.N.B. olduğu aktarılan iddianamede, T.D'nin gözaltına alınıp tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen mağdur E.N.B, T.D. ve beraberindeki kişiler ile "havalı gözükebilmek" için bu şekilde kendisini mağdur gösteren videolar çektiklerini beyan etti.

Şüpheli T.D. de beyanında "901 mozart" isimli hesabın kendisine ait olduğunu, kendisinin arkadaşları ile "Haha" isimli sunucuyu yönettiğini, uygulamaya herkesin her yerden ulaşabileceğini ve kanallarına da isteyen herkesin üye olabileceğini belirtti.

Dijital materyallerinde bulunan görüntülere ilişkin de T.D, 1 yıl öncesine kadar faal olarak Telegram grubunda müstehcenlik suçuna konu görüntüleri üyelere sattığını beyan etti.

İddianamede, şüpheli T.D'nin "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber