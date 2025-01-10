Discord'daki görüntülere ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli suça sürüklenen çocuk T.D'nin mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ile kurgu video paylaşımı yapılan yayın kanalının yöneticilerinden olduğu anlatıldı.

İlgili paylaşım üzerine yapılan araştırma sonucunda video içeriğindeki kız çocuğunun E.N.B. olduğu aktarılan iddianamede, T.D'nin gözaltına alınıp tutuklandığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen mağdur E.N.B, T.D. ve beraberindeki kişiler ile "havalı gözükebilmek" için bu şekilde kendisini mağdur gösteren videolar çektiklerini beyan etti.

Şüpheli T.D. de beyanında "901 mozart" isimli hesabın kendisine ait olduğunu, kendisinin arkadaşları ile "Haha" isimli sunucuyu yönettiğini, uygulamaya herkesin her yerden ulaşabileceğini ve kanallarına da isteyen herkesin üye olabileceğini belirtti.

Dijital materyallerinde bulunan görüntülere ilişkin de T.D, 1 yıl öncesine kadar faal olarak Telegram grubunda müstehcenlik suçuna konu görüntüleri üyelere sattığını beyan etti.

İddianamede, şüpheli T.D'nin "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.